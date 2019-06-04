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Игнашевич стал тренером «Торпедо» 

Lenta.ru + ещё 43 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Соглашение с 39-летним специалистом подписано по схеме «1+1». «Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился. А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал», — прокомментировал назначение тренер.
«Торпедо» в сезоне-2018/19 одержало победу в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги и вышло в Футбольную национальную лигу.
Игнашевич является воспитанником школы «Торпедо». В прошедшем сезоне он входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА и привлекался к работе в сборной России.
Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры в июле 2018-го. По словам футболиста, если бы не домашний чемпионат мира, он завершил бы карьеру раньше. Вместе со сборной России он дошел до четвертьфинала турнира.
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Футбол , Сергей Игнашевич
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