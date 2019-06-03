Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России сыграет против команд Сан-Марино и Кипра при аншлаге 

ТАСС + ещё 4 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Организаторы матчей сборной России против команд Сан-Марино и Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года ожидают полную заполняемость стадионов, на которых пройдут эти встречи. Об этом ТАСС в понедельник по телефону сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.
Россияне сыграют против команды Сан-Марино 8 июня в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", который вмещает 44 тыс. зрителей. 11 июня подопечные Станислава Черчесова проведут встречу против сборной Кипра на стадионе "Нижний Новгород" с вместимостью 45 тыс. болельщиков. Оба стадиона принимали матчи чемпионата мира 2018 года.
"В продаже на каждом из стадионов осталось по 2-3 тыс. билетов. В принципе, мы можем вести речь о полной заполняемости стадионов на ближайшие матчи сборной России, но это лишь прогноз. Думаю, что информация о точном количестве проданных билетов появится в дни матчей", — сказал Карпович.
После двух туров отборочного турнира в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по 3 очка, Сан-Марино — 0.
ТАСС: последние новости
СМИ: "Ливерпуль" готов продлить контракт с главным тренером Клоппом Тренер "Тоттенхэма" Почеттино заявил, что гордится футболистами команды после финала ЛЧ Льорис: матч полуфинала ЛЧ с "Аяксом" стал одним из лучших для "Тоттенхэма"
Комментарии
Футбол , Станислав Черчесов , Владимир Карпович , РФС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Катар примет клубные чемпионаты мира по футболу
«Тоттенхэм» провел переговоры с игроком «Реала»
Жену Мамаева проверят на наркотики
Канделаки отреагировала на скандал с моделью на поле
Кремль отреагировал на возможный недопуск на ОИ32
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение