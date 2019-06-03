Сборная России сыграет против команд Сан-Марино и Кипра при аншлаге

Организаторы матчей сборной России против команд Сан-Марино и Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года ожидают полную заполняемость стадионов, на которых пройдут эти встречи. Об этом ТАСС в понедельник по телефону сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович Россияне сыграют против команды Сан-Марино 8 июня в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", который вмещает 44 тыс. зрителей. 11 июня подопечные Станислава Черчесова проведут встречу против сборной Кипра на стадионе "Нижний Новгород" с вместимостью 45 тыс. болельщиков. Оба стадиона принимали матчи чемпионата мира 2018 года. "В продаже на каждом из стадионов осталось по 2-3 тыс. билетов. В принципе, мы можем вести речь о полной заполняемости стадионов на ближайшие матчи сборной России, но это лишь прогноз. Думаю, что информация о точном количестве проданных билетов появится в дни матчей", — сказал Карпович. После двух туров отборочного турнира в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по 3 очка, Сан-Марино — 0.