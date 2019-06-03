Канделаки отреагировала на скандал с выбежавшей на поле в финале ЛЧ полуголой моделью

Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала реакцию телевидения и соцсетей на забег американской модели Кинси Волански в финале Лиги чемпионов, отметив «нетерпимость к дешевой популярности и бесплатной рекламе».

Канделаки пояснила, что «довольно скучный по содержанию матч между „Ливерпулем“ и „Тоттенхэмом“ — это все-таки вершина карьеры для футболистов и менеджмента клубов, которые тратят сумасшедшие деньги ради достижения таких результатов», добавив, что к тому же это и «инфоповод, собирающий максимальные рейтинги», поэтому рекламодатели «тратятся, чтобы появиться на экране».

«Выходит, что оплачивают праздник все, включая зрителей на трибунах, а рекламирующая платный сайт порно-пранков модель получает звездный час бесплатно? Ее бойфренд (и владелец сайта) уже в черных списках за аналогичный забег во время матча Германия — Аргентина в финале ЧМ-2014. Так что романтики тут сильно меньше, чем коммерции», — написала она в Telegram.

«В любом случае внимание стоит денег, и короли медиаполя напомнили всему миру, где находится касса», — заключила она.

Напомним, 1 июня во время финального матча футбольной Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в Мадриде на поле выбежала полуголая американская актриса и модель Кинси Волански, которая является подругой русского блогера из США Виталия Здоровецкого.

2 июня она опубликовала на своей странице в Instagram видео забега на поле, объяснив в комментарии свои действия.

«Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда», — написала она.

Позже аккаунт Волански в Instagram, число подписчиков которого за сутки выросло с 300 тыс. до 2,5 млн, был заблокирован.