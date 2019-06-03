«Ахмат» подписал контракт с футболистом «Лехии»

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» объявил о трансфере полузащитника Конрада Михалака из польской «Лехии».

Как сообщает официальный Twitter «Ахмата», соглашение с игроком рассчитано на четыре года.

Конрад Михалак — футболист клуба «Ахмат». 🔥



Футбольный клуб «Ахмат» и «Лехия» из Гданьска пришли к соглашению о переходе полузащитника Конрада Михалака в грозненский клуб. Контракт рассчитан на четыре года. pic.twitter.com/fL1HeEAoml— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) June 3, 2019

В минувшем сезоне хавбек провёл 27 матчей за «Лехию» во всех турнирах и отметился одним голом.

Отмечается, что Михалак присоединится к новой команде после молодёжного чемпионата Европы, на котором он будет выступать за сборную Польши. Турнир продлится с 16 по 30 июня в Италии и Сан-Марино.

Ранее «Ахмат» объявил об уходе футболистов Мохаммади и Балая.