Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов прокомментировал разгром «Чертаново» 

News.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что товарищеская игра против «Чертаново» (6:0) была одним из этапов подготовки к отборочным матчам Евро-2020.
Для нас важно было, чтобы команда сыграла, перерыв был большой между играми. Так что была подготовка. Пока не могу сказать по (стартовому) составу хотя бы потому, что Газинский получил травму левого плечевого сустава. Идёт тренировочный процесс, мы наблюдаем за каждым. Играть будут те, кто готов. Это касается всех позиций, — передает слова Черчесова корреспондент News.ru.
Он добавил, что в этом матче хотел дать поиграть всем вызванным в сборную.
Единственные кто не играл, это Песьяков и Комличенко, — сказал он.
Говоря о голе новичка сборной полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова, тренер отметил, что они за него рады.
То, что Мирзов забил, ни о чем не говорит. Мы за него рады, — cказал наставник.
Как сообщал News.ru, сборная России разгромила «Чертаново» со счётом 6:0. Национальная команда на подмосковной базе в Новогорске ведёт подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020: 8 июня против Сан-Марино (Саранск, 19:00 мск), а 11 июня против Кипра (Нижний Новгород, 21:45 мск).
News.ru: последние новости
Супруга Мамаева пройдёт проверку на полиграфе Выбежавшая на поле ЛЧ девушка назвала причину своего поступка Instagram заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Комментарии1
Футбол , Станислав Черчесов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Руис хочет реванш с Джошуа1
В Катаре пройдут клубные ЧМ
Колыванов покинул «Торпедо»
Татьяна Навка: мечтаю о сыне1
«Енисей» покинули 10 футболистов
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение