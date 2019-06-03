Черчесов прокомментировал разгром «Чертаново»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что товарищеская игра против «Чертаново» (6:0) была одним из этапов подготовки к отборочным матчам Евро-2020.

Для нас важно было, чтобы команда сыграла, перерыв был большой между играми. Так что была подготовка. Пока не могу сказать по (стартовому) составу хотя бы потому, что Газинский получил травму левого плечевого сустава. Идёт тренировочный процесс, мы наблюдаем за каждым. Играть будут те, кто готов. Это касается всех позиций, — передает слова Черчесова корреспондент News.ru.

Он добавил, что в этом матче хотел дать поиграть всем вызванным в сборную.

Единственные кто не играл, это Песьяков и Комличенко, — сказал он.

Говоря о голе новичка сборной полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова, тренер отметил, что они за него рады.

То, что Мирзов забил, ни о чем не говорит. Мы за него рады, — cказал наставник.

Как сообщал News.ru, сборная России разгромила «Чертаново» со счётом 6:0. Национальная команда на подмосковной базе в Новогорске ведёт подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020: 8 июня против Сан-Марино (Саранск, 19:00 мск), а 11 июня против Кипра (Нижний Новгород, 21:45 мск).