Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова

Как сообщает пресс-служба клуба в Instagram, специалист покидает пост в связи с истечением срока контракта.

«Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон — выход в ФНЛ — и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере», — говорится в заявлении чёрно-белых.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» стал победителем Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что Игнашевич станет главным тренером «Торпедо».