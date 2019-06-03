Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Как сообщает пресс-служба клуба в Instagram, специалист покидает пост в связи с истечением срока контракта.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Спасибо, Игорь Владимирович! ⠀ Футбольный клуб #ТорпедоМосква сообщает о завершении сотрудничества с главным тренером команды Игорем Колывановым в связи с истечением срока контракта. ⠀ Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон — выход в ФНЛ — и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере. ⠀ Напомним, что #ИгорьКолыванов возглавлял #Торпедо с июня 2017 года. ⠀ О назначении нового главного тренера команды будет сообщено в ближайшие дни.
«Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон — выход в ФНЛ — и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере», — говорится в заявлении чёрно-белых.
По итогам минувшего сезона «Торпедо» стал победителем Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Ранее сообщалось, что Игнашевич станет главным тренером «Торпедо».