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Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Как сообщает пресс-служба клуба в Instagram, специалист покидает пост в связи с истечением срока контракта.
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Спасибо, Игорь Владимирович! ⠀ Футбольный клуб #ТорпедоМосква сообщает о завершении сотрудничества с главным тренером команды Игорем Колывановым в связи с истечением срока контракта. ⠀ Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон — выход в ФНЛ — и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере. ⠀ Напомним, что #ИгорьКолыванов возглавлял #Торпедо с июня 2017 года. ⠀ О назначении нового главного тренера команды будет сообщено в ближайшие дни.

Публикация от  Torpedolife (@torpedolife)

«Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон — выход в ФНЛ — и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере», — говорится в заявлении чёрно-белых.
По итогам минувшего сезона «Торпедо» стал победителем Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Ранее сообщалось, что Игнашевич станет главным тренером «Торпедо».
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Футбол , Игорь Колыванов
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