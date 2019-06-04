Деньги и тренеры: как Англия покорила Европу

В недавних финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы встретились представители Английской премьер-лиги (АПЛ): «Ливерпуль» в Мадриде победил «Тоттенхэм», «Челси» в Баку расправился с «Арсеналом». «Газета. Ru» рассказывает о причинах столь уникального события.

Богатство команд

В наши дни Английская премьер-лига (АПЛ) славится богатыми ведущими клубами. Это позволяет каждому из них прилично усиливаться. Суммарная трансферная стоимость игроков победителя Лиги Европы «Челси» составляет $975 млн Не меньше могут себе позволить и финалисты Лиги чемпионов.

Ее победитель английский «Ливерпуль» располагает игроками на общую сумму $873 млн Лондонский «Тоттенхэм» же имеет состав, оцениваемый самым авторитетным сайтом в этой области Transfermarkt на $957 млн Финалист Лиги Европы лондонский «Арсенал» собрал команду стоимостью «всего» $620 млн, но ему, безусловно, помогло наличие на тренерской скамье «короля ЛЕ» последнего десятилетия Унаи Эмери. Испанский наставник брал турнир с «Севильей» трижды подряд и смог довести до своего очередного финала и «канониров», которые все равно, если не брать в расчет «Челси», превосходили остальные команды.

Одной из причин богатства английских клубов являются крупные телеконтракты. Ни в одном чемпионате не получают большей прибыли от трансляций матчей.

По версии компании Deloit, в топ-10 самых богатых клубов мира входит шесть английских команд. В их числе присутствуют «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль». С недавнего времени состоятельным стал и «Тоттенхэм», зафиксировавший в прошлом году самую большую чистую прибыль среди всех клубов мира (чему, правда, поспособствовало отсутствие покупок на летнем рынке).

Успех с наставниками

За последние четыре года состоятельные английские клубы не только активизировались на трансферном рынке. Они существенно изменили подход к выбору наставников.

В 2015 году «Ливерпуль» возглавил именитый немецкий специалист Юрген Клопп . До назначения на пост английской команды он вернул чемпионский титул дортмундской «Боруссии». Также Юрген смог вывести эту команду в финал Лиги чемпионов. И хотя последний сезон в Дортмунде ему не удался, новые владельцы «красных» поверили в немца.

В итоге в течение четырех лет «Ливерпуль» трижды играл в финале еврокубков. Год назад он мог прервать гегемонию мадридского «Реала» в ЛЧ, но две результативные ошибки вратаря Лориса Кариуса не позволили «красным» добиться этого. Вину за это поражение голкипер полностью взял на себя. Кроме того, мерсисайдцы выдали феерический сезон в АПЛ, набрав 97 очков и не став чемпионами только из-за еще более фантастического результата «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы.

Успехи Клоппа, не только дающего результат, но и исповедующего яркий стиль игры с контрпрессингом, заставили задуматься менджмент «Челси», и так сварливого и консервативного Антонио Конте сменил его соотечественник Маурицио Сарри, который раньше никогда не брал в своей карьере трофеев (и вообще до 40 лет работал в банке), но создал ярчайший «Наполи», влюбивший в себя всю Европу.

Ну а в «Арсенале» руководство, устав от поражений, решило прекратить эру Арсена Венгера и пригласила трехкратного победителя Лиги Европы с «Севильей» Унаи Эмери. Это в России с легкой руки Артема Дзюбы его знают как «тренеришку», а в глазах мировой общественности это топ-тренер.

Унаи Эмери показал себя высококлассным специалистом в Испании. В 2008 году он возглавил «Валенсию». После неудачного дебютного сезона он трижды привел ее к бронзовым медалям Примеры. С 2010 по 2012 год «Валенсия» под руководством Эмери старательно конкурировала с «Реалом» и «Барселоной» в борьбе за чемпионство. По итогам сезона 2011/2012 она вышла в полуфинал Лиги Европы.

Еще лучше Эмери показал себя на посту в «Севилье». В своем втором сезоне во главе ее он стал обладателем Лиги Европы. В последующие два года Унаи неизменно выигрывал этот турнир. Так «Севилья» установила рекорд турнира. Кроме того она обновила свое еврокубковое достижение в период нулевых. В 2006-2007 годах «Севилья» дважды подряд выиграла Кубок УЕФА

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино до работы со «шпорами» не снискал себе славы суперуспешного тренера. Самым значимым его достижением стало спасение «Эспаньола» от вылета из испанской Примеры в 2009 году. Однако президент команды Даниэл Леви видел в нем хорошего специалиста.

Он считал, что Почеттино способен привить команде атакующий футбол. Леви был уверен, что Маурисио зарядит «Тоттенхэм» на борьбу своей энергетикой и сможет раскрыть каждого из игроков.

И доверие было оправдано. Под руководством Почеттино «Тотенхэм» становился серебряным и бронзовым призером АПЛ, а в лигочемпионской компании нынешнего сезона показал феноменальный характер и умение подстраиваться под соперника и ситуацию, пусть и уступил в финале.