Неймар добровольно придет в полицию и даст показания

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар добровольно явится в полицию для дачи показаний. Футболист обвиняется в изнасиловании девушки в парижском отеле.

Соотечественница Неймара, бразильянка, находившаяся в Париже, заявила, что футболист изнасиловал ее. Кроме того, Неймар опубликовал интимные снимки девушки, что по бразильским законам является преступлениям. Лидеру сборной Бразилии грозит до 5 лет тюрьмы.

Неймар признает сам факт интимной близости, но отрицает обвинения в изнасиловании. Футболист намерен явиться в полицию для дачи показаний. Также он отдаст свой телефон для проведения экспертизы.