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Неймар добровольно придет в полицию и даст показания 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: EPA
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар добровольно явится в полицию для дачи показаний. Футболист обвиняется в изнасиловании девушки в парижском отеле.
Соотечественница Неймара, бразильянка, находившаяся в Париже, заявила, что футболист изнасиловал ее. Кроме того, Неймар опубликовал интимные снимки девушки, что по бразильским законам является преступлениям. Лидеру сборной Бразилии грозит до 5 лет тюрьмы.
Неймар признает сам факт интимной близости, но отрицает обвинения в изнасиловании. Футболист намерен явиться в полицию для дачи показаний. Также он отдаст свой телефон для проведения экспертизы.
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