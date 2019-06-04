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Дуван Сапата сменит «Аталанту» на «Наполи» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Колумбийский нападающий Дуван Сапата, проведший прошлый сезон в "Аталанте", продолжит карьеру в "Наполи". Неаполитанцы достигли договоренности с агентами футболиста.
В прошлом сезоне "Аталанта" арендовала колумбийца у "Сампдории". Дуван сыграл за клуб из Бергамо 48 встреч, в которых забил 28 мячей. Во многом благодаря колумбийцу "богиня" заняла третье место в Серии А и завоевала путевку в Лигу чемпионов.
Арендное соглашение Сапаты заканчивается в 2020 году. Но у "Аталанты" есть возможность выкупить игрока. Скорее всего, бергамаски воспользуются этой опцией и приобретут игрока, после чего продадут его "Наполи". Рыночная стоимость Сапаты составляет 30 миллионов евро.
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