Дуван Сапата сменит «Аталанту» на «Наполи»

Колумбийский нападающий Дуван Сапата, проведший прошлый сезон в "Аталанте", продолжит карьеру в "Наполи". Неаполитанцы достигли договоренности с агентами футболиста.

В прошлом сезоне "Аталанта" арендовала колумбийца у "Сампдории". Дуван сыграл за клуб из Бергамо 48 встреч, в которых забил 28 мячей. Во многом благодаря колумбийцу "богиня" заняла третье место в Серии А и завоевала путевку в Лигу чемпионов.

Арендное соглашение Сапаты заканчивается в 2020 году. Но у "Аталанты" есть возможность выкупить игрока. Скорее всего, бергамаски воспользуются этой опцией и приобретут игрока, после чего продадут его "Наполи". Рыночная стоимость Сапаты составляет 30 миллионов евро.