Сергей Иванов похвалил президента ЦСКА Гинера

Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поделился эмоциями от игры ЦСКА в прошедшем сезоне.

Известный поклонник "армейцев" посоветовал болельщикам не посыпать голову пеплом из-за отсутствия медалей у команды.

"То, что футболисты заняли четвертое место в чемпионате России, — это тоже очень хороший результат, по моему мнению. Потому что в ЦСКА собралась очень молодая команда. Пионерский отряд, как в начале сезона называли подопечных Виктора Гончаренко. И то, что она стала четвертой, хорошо. Ну и опять обошли "Спартак". Как сказал Роман Бабаев, мелочь, а приятно. Но это, конечно, шутка. "Спартак" — тоже хорошая команда. Как теперь Евгению Гинеру выкручиваться без бонуса за Лигу чемпионов? Евгений Леннорович Гинер, которого я очень хорошо знаю, с 2003 года, то есть на протяжении 16 лет минимум, выкручивался и не из таких положений. Выкрутится и сейчас — я в этом нисколько не сомневаюсь.

Он очень талантливый менеджер, один из самых талантливых в России. Что он не раз доказывал. Уверен, молодежь ЦСКА будет прибавлять. И очень надеюсь, что в ближайшем будущем "армейцы" вернутся в Лигу чемпионов", — цитируруют Иванова "Известия".

Стоит отметить, что команда Виктора Гончаренко заняла в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) четвертое место и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы.