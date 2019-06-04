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О. Гусев: ни за какие коврижки не перешёл бы в Россию 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев рассказал, что у него были варианты продолжения карьеры в России, но он от них отказался.
«На меня выходила «Кубань» в конце 2015 года. Не тяжело было им отказать, тогда уже ситуация была. Украина — Россия, даже не думал. Сначала Селезнев туда перешел, звонил мне и говорил: «Давай, ждут». Ответил: «Спасибо».
Я не мог поехать на тот момент в Россию, ни за какие коврижки. И в «Динамо» неплохо кормил семью. Да, в «Динамо» заканчивался контракт, но все равно на хлеб с маслом хватало, я же не на последние [жил]. Всех денег не заработаешь», — сказал Гусев в эфире YouTube-канала «Вацко live».
В 2018 году Гусев завершил карьеру. Почти сразу по окончании выступлений перешёл на тренерскую работу, став ассистентом Юрия Мороза в молодёжной команде киевского «Динамо».
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