Бекхэм запрещает сыну видеться с девушкой

По информации источника, близкого к семье спортсмена, родители Бекхэма-младшего недовольны постоянными ссорами их сына со своей девушкой.

Недавно пару застали дерущейся возле отеля в Каннах.

"Футболист очень близок с сыном. Так что ему и Виктории Бекхэм, его матери, эбольно смотреть на такие отношения. Бекхэмы всерьез обеспокоены этим, так что они даже заставили сына как следует обдумать перспективу дальнейших отношений с Кросс", — приводит слова источника The Sun.

Бекхэм-старший также посоветовал сыну проводить больше времени с семье и друзьями.

"Дэвид понимает, что любовь в этом возрасте может быть жестокой. Но ему очень не хочется делать из таких нездоровых отношений эталон для Бруклина в будущем", — добавил информатор.

Ранее сообщалось, что Бекхэм намерен пригласить легенду "Ромы" в свой клуб.