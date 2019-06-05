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Салах испугался поцелуя журналистки 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах испугался поведения журналистки после финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Видео появилось в Twitter-аккаунте Footy Humour.
Во время послематчевого интервью журналистка приблизилась к форварду, чтобы тот мог услышать вопрос. Салах неправильно понял действия девушки. Подумав, что его хотят поцеловать, он отстранился, выставив перед собой руку.
Матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Красные в шестой раз в истории завоевали главный клубный трофей Европы.
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