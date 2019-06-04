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Жена Семака сообщила о повторной свадьбе с мужем 

Чемпионат.com + ещё 4 1 час назад
Фото: @annas_secret_garden
Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» рассказала о решении повторно выйти замуж за супруга.
«У меня новые отношения. Принципиально новые. Закончились несвойственные мне с ноября прошлого года одиночные путешествия, душевные метания, поиск истины в удушающей пустоте… На вечернем рейсе Санкт-Петербург — Милан я задремала, надев капюшон, среагировав на внезапно прервавший тишину голос пилота: «Уважаемые дамы и господа… Не знаю как вы, но мы с моей девушкой…» «Что он несёт? — промелькнуло у меня в голове. Девушка в кабине пилота?!» «Не знаю как вы, а мы с моей девушкой катапультируемся…», — предвосхищала я конец этого странного заявления… «Не знаю как вы, — продолжал подозрительно знакомый голос, — но мы с моей девушкой, надеюсь, запомним этот полёт навсегда…» Пассажиры заметно оживились, достав телефоны, приготовившись снимать видео…
«Несмотря на то, что у нас уже семь детей, сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?» Самолёт загудел от аплодисментов, свиста и криков «поздравляем», Сергей присел передо мной на колено с тёмно-синей коробочкой… Я растерялась, совершенно забыла, что в таких случаях принято отвечать…
За этим для кого-то бессмысленным действием («вы ведь давно женаты!») скрывается понятная только нам и самым близким людям история… «Совсем другие мы» приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться. Я сказала «да» не потому, что мой парень — тренер «Зенита» или отец наших семерых детей. Совсем не поэтому. «Да» — потому что масштаб личности этого человека не знает границ. Его мудрость, скромность, щедрость поражают больше, чем спортивные достижения. Тысячу раз «да», потому что мой «обновлённый» парень — будущий муж с каждым днём нравится мне всё больше. Так хочется сделать вместе много хорошего, жить не для себя, а для целого мира.
В томительно-сладком предвкушении предсвадебной суеты я отрезвляюсь от счастья, глядя на упругие ватные облака, плывущие вдоль иллюминатора, и в который раз удивляюсь глубине Божьего промысла, ведущего нас тайными, извилистыми, порой болотистыми тропами на пути к свету и правде», — написала Анна.
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Комментарии1
Футбол , Сергей Семак , Зенит
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