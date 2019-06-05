Украинский футболист отказался играть за российский клуб

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко эфире шоу FootBoom на Youtube исключил вероятность выступления за российский футбольный клуб. При этом спортсмен заявил, что хотел бы попробовать свои силы заграницей.

«Если завтра тебе позвонят из «Зенита» ты поедешь в Россию?» — спросили футболиста.

«Нет», — категорично ответил Миколенко.

«Нужно будет решать», — подчеркнул футболист.

Ранее фанаты украинского футбола раскритиковали бывшего защитника донецкого «Шахтёра» Ярослава Ракицкого, который в начале года подписал контракт с питерским «Зенитом» на 3,5 года. Многие болельщики назвали поступок Ракитского предательством, а самого футболиста «изгоем» и «ватником».

Виталий Миколенко дебютировал в киевском «Динамо» в 2016 году. Является членом национальной сборной до 21 года. С 2018 года вошёл в состав взрослой национальной команды.