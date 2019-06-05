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Сборная России по футболу тренируется перед отборочными матчами ЧЕ-2020 в полном составе 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная России по футболу на базе в Новогорске в среду продолжила подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.
В занятии принимают участие 28 игроков, вызванных в национальную команду. Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, во вторник работавший по индивидуальной программе, вернулся в общую группу.
Изначально для подготовки к предстоящим играм были вызваны 30 футболистов, но защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев был вынужден пропустить сбор из-за повреждения коленного сустава, а полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в понедельник во время контрольного матча против клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново" (6:0) получил травму левого плеча.
Матчи сборной России против команд Сан-Марино и Кипра пройдут 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде соответственно.
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