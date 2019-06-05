Сборная России по футболу тренируется перед отборочными матчами ЧЕ-2020 в полном составе

Сборная России по футболу на базе в Новогорске в среду продолжила подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.

В занятии принимают участие 28 игроков, вызванных в национальную команду. Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов , во вторник работавший по индивидуальной программе, вернулся в общую группу.

Изначально для подготовки к предстоящим играм были вызваны 30 футболистов, но защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев был вынужден пропустить сбор из-за повреждения коленного сустава, а полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в понедельник во время контрольного матча против клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново" (6:0) получил травму левого плеча.

Матчи сборной России против команд Сан-Марино и Кипра пройдут 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде соответственно.