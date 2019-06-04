«Ливерпуль» объявил об уходе двух футболистов

Победитель Лиги чемпионов-2019, английский «Ливерпуль», расстался с двумя игроками основной команды.

Как сообщает официальный сайт «Ливерпуля», клуб покинули форвард английский форвард Даниэль Старридж и испанский защитник Альберто Морено. У обоих игроков истекли контракты.

Старридж выступал за «Ливерпуль» с 2013 года. За время выступлений в майке «красных» футболист провёл 160 матчей, забив 67 голов. Морено выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В общей сложности на его счету 141 поединок за клуб, в которых он забил три гола.

Ранее Ориги сообщил, что «Ливерпуль» предложил ему новый контракт.