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«Ливерпуль» объявил об уходе двух футболистов 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: ©Panoramic/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Победитель Лиги чемпионов-2019, английский «Ливерпуль», расстался с двумя игроками основной команды.
Как сообщает официальный сайт «Ливерпуля», клуб покинули форвард английский форвард Даниэль Старридж и испанский защитник Альберто Морено. У обоих игроков истекли контракты.
Старридж выступал за «Ливерпуль» с 2013 года. За время выступлений в майке «красных» футболист провёл 160 матчей, забив 67 голов. Морено выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В общей сложности на его счету 141 поединок за клуб, в которых он забил три гола.
Ранее Ориги сообщил, что «Ливерпуль» предложил ему новый контракт.
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