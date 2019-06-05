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«ПСЖ» объявил об уходе Буффона 

Газета.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон покидает парижский клуб, передает "Советский спорт".
Об этом сообщил официальный "твиттер" клуба.
"Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнер по команде. Желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все, Джанлуиджи Буффон", — говорится в заявлении "ПСЖ".
Буффон пополнил "ПСЖ" летом прошлого года. Он перешел на правах свободного агента из "Ювентуса" — контракт прославленного стража ворот был рассчитан как раз до нынешнего лета.
О том, где продолжит карьеру итальянец, пока не сообщается.
Ранее "Лион" отреагировал на слухи о продаже Менди в "Реал".
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Футбол , Джанлуиджи Буффон , Реал , Советский спорт
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