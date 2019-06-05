«ПСЖ» объявил об уходе Буффона

Об этом сообщил официальный "твиттер" клуба.

"Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнер по команде. Желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все, Джанлуиджи Буффон", — говорится в заявлении "ПСЖ".

Буффон пополнил "ПСЖ" летом прошлого года. Он перешел на правах свободного агента из "Ювентуса" — контракт прославленного стража ворот был рассчитан как раз до нынешнего лета.

О том, где продолжит карьеру итальянец, пока не сообщается.