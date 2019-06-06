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Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» 

RT на русском + ещё 13 35 минут назад
Фото: @fcrk Twitter
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о назначении бывшего игрока команды Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
«Желаем Роману Сергеевичу успехов и плодотворной работы на новом поприще!», — говорится в сообщении пресс-службы казанцев.
42-летний специалист последние два года являлся старшим тренером молодёжной команды «Рубина».
Шаронов в качестве игрока выступал за «Рубин» с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 года. Он провёл за команду 296 матчей и забил 12 мячей, а также дважды становился в её составе чемпионом России и по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Ранее Курбан Бердыев отказался комментировать свою отставку с поста главного тренера «Рубина».
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Футбол , Курбан Бердыев , Роман Шаронов , ФК "Рубин"
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