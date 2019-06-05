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Вратарь «Челси» сравнил Азара с Месси и Роналду 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага лестно высказался в адрес одноклубника Эдене Азаре, передает "Советский спорт".
Он сравнил бельгийца с Месси и Роналду.
"Эден может делать на поле все. Он умеет опекать, ассистировать, играть на позиции "ложной девятки", слева или справа, он быстрый, мощный, классно обыгрывает один в один, отлично действует из глубины.
Для меня Азар — лучший игрок в Премьер-лиге. Так ли Азар хорош, как Месси и Роналду? Не могу сказать, но он точно близок к ним по уровню. Эден входит в пятёрку лучших игроков в мире. Он отличный футболист, и в то же время замечательный человек. Он парень, который улучшает настроение в раздевалке", — цитирует Кепу Marca.
Стоит отметить, что Азар со дня на день может перейти в "Реал".
Ранее сообщалось, что выбежавшую в финале Лиги чемпионов девушку оштрафуют на большую сумму.
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