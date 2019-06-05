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Дело Роналду об изнасиловании перенаправлено в федеральный суд США 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
По словам адвоката Ларисы Дрогобычер, дело Криштиану Роналду об изнасиловании американки Кэтрин Майорги перенаправлено в федеральный суд США.
«Обвинения с Роналду не были сняты. Мы отозвали дело, так как подали идентичный иск в федеральный суд из-за правил федерального суда по работе с иностранцами. В целом мы просто поменяли место, однако претензии остаются», — приводит слова Дрогобычер ESPN.
Американка Кэтрин Майорга обвиняет футболиста Криштиану Роналду в том, что в 2009 году он изнасиловал её в одном из отелей Лас-Вегаса.
Ранее сообщалось, что суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании.
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