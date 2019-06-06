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Неймар рискует пропустить Кубок Америки 

Газета.Ru + ещё 30 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Травма нападающего сборной Бразилии Неймара, полученная в товарищеском матче против команды Катара (2:0), может быть серьезной, сообщает "Советский спорт".
Форвард покинул поле на 21-й минуте встречи, повредив голеностоп правой ноги. Как написал в своем твиттере журналист Леонарду Баран, у Неймара диагностировали растяжение связок правой лодыжки. Стадион он покинул на костылях.
В связи с этим существует довольно высокая вероятность, что Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки — 2019. Турнир пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля.
Ранее сообщалось, что Неймар даст показания по делу о публикации интимных фото.
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Футбол , Советский спорт
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