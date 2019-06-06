Восемь трупов: как и почему в России умирают футбольные клубы

Очередной российский клуб оказался на грани исчезновения: махачкалинский "Анжи" вылетел из премьер-лиги, накопил миллионы долгов, до сих пор не нашел спонсора и получил отказ в лицензии на выступления в ФНЛ. РИА Новости вспомнил самые известные команды, исчезнувшие с футбольной карты нашей страны.

"Москва"

Высшее достижение в РПЛ: 4 место (2007)

"Москва" была самобытной командой, которую не сопровождали скандалы, несмотря на большое количество иностранцев ("горожане" до сих пор ассоциируются с аргентинским трио — Эктором Бракамонте (его выкупили у "Бока Хуниорс"), Макси Лопесом (забрали у "Барселоны") и вспыльчивым Пабло Баррьентосом ("Сан-Лоренсо"). А главное — та банда никого не боялась и стабильно наказывала лидеров. Однако от гибели это клуб не спасло. Сезон-2009 "Москва" закончила на шестом месте и распродажей своих игроков, а в 2010-м и вовсе была ликвидирована — главный спонсор решил отказаться от поддержки непрофильного актива, а найти нового инвестора за короткий срок не удалось.

"Тосно" (Ленинградская область)

Высшее достижение в РПЛ: 15 место (2007)

Клуб из Ленинградской области основал управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко . В 2013 году план был такой: создается команда под премьер-лигу, которая в будущем заинтересует крупный бизнес и местные власти. Пять лет спустя — после уверенного выхода в РПЛ и победы в Кубке России — Левченко признал, что задумка с привлечением больших денег провалилась. Дальнейшее содержание клуба оказалось ему не по карману.

У "Тосно" отсутствовали современная тренировочная база и собственный стадион — в разное время команда поиграла на четырех аренах в Великом Новгороде, Тихвине и Питере, где за каждую домашнюю игру приходилось платить четыре миллиона рублей. Вскоре начались задержки зарплат футболистам, тренерам и персоналу. "Никто не подставил плечо, не разделил ответственность", — объяснил возникшие проблемы Левченко. По его словам, бюджет на каждый сезон закладывали в объеме 700 миллионов рублей. Fort Group как основной спонсор потратил на клуб с момента выхода в РПЛ 350 миллионов, но "другие партнеры не торопились с выполнением обязательств, вот и образовалась дыра".

Добила "Тосно" сделка Fort Group с австрийской Immofinanz: компания Левченко приобрела пять крупных торговых центров в Москве стоимостью более 900 миллионов евро. Как написал в своем Facebook предприниматель, это потребовало полной мобилизации имеющихся финансовых ресурсов. Денег с продажи двух лидеров — Антона Заболотного в "Зенит" и Евгения Маркова в "Динамо" — хватило на погашение лишь части долгов.

"Жемчужина" (Сочи)

Высшее достижение в РПЛ: 9 место (1994)

Сочи оказался единственным городом-организатором чемпионата мира без собственной профессиональной команды. "Жемчужина" распалась в 2003 году, потом было несколько попыток возродиться, но все они завершались расформированием. В 2008-м поднять местный футбол захотел миллиардер Дмитрий Якушев , в те времена владевший казино и игровыми домами. В Сочи с нуля создали детскую школу, сделали ребрендинг, пригласили будущего тренера сборной Станислава Черчесова и громко провели рекламную кампанию (помните плакаты с Бекхэмом по всему городу и даже в Москве?).

Но мечты о возвращении в элиту одним указом (о запрете казино и игровых зон по всей стране) похоронил Дмитрий Медведев . Потеряв основной источник дохода, Якушев прекратил финансирование. Руководству Краснодарского края идея содержания сразу двух клубов (вместе с "Кубанью") совсем не понравилась. Итог — очередное банкротство.

"Кубань" (Краснодар)

Высшее достижение в РПЛ: 5 место (2012/13)

Игорь Армаш, Клуб с 90-летней историей накопил, по разным данным, от 2,8 до 3,2 миллиарда рублей долгов, пережил банкротство, спустился в подземелье, именуемое вторым дивизионом (ПФЛ, зона "Юг"), и сменил название на "Урожай". Печально: в свои лучшие годы южане собирали полный стадион, боролись за еврокубковые места, а также поставляли лучших футболистов клубам-толстосумам. Теперь все начинается заново: в мае прошлого года новую "Кубань" организовали болельщики и бывшие игроки команды ( Олег Терехин Станислав Лысенко , Мурат Гомлешко) — она играет в чемпионате Краснодарского края.

"Текстильщик" (Камышин)

Высшее достижение в РПЛ: 4 место (1993)

Умер: 2007 год Известные футболисты: Александр Филимонов, Сергей Наталушко

В 1990-х клуб из небольшого города (население — около 110 тысяч человек) в Волгоградской области достиг своего пика при финансовой поддержке местного хлопчатобумажного завода. Путь от КФК до элиты "Текстиль" прошел за пять лет. И в "Вышке" команда Сергея Павлова не затерялась — четырежды за пять сезонов она входила в топ-10, а в чемпионате-1993 и вовсе поднялась на четвертое место. Пошумели камышинцы и в еврокубках: в 1994 году "Текстильщик" в Кубке УЕФА обыграл венгерскую "Бекешчабу" — 6:1 (на воротах играл будущий кипер "Спартака" Александр Филимонов), а также встречался с "Нантом" (0:2, 1:2), на тот момент чемпионом Франции. А дальше все, как всегда: Камышин лишился спонсора, упал в первый дивизион, потом вновь нашел финансирование (РАО ЕЭС), но год спустя его снова лишился и упал еще ниже — до любительского уровня.

"Уралан" (Элиста)

Высшее достижение в РПЛ: 7 место (1998)

Благополучие государственного клуба напрямую зависит от инвестиций, привлекаемых в регион. По этому показателю Калмыкия стабильно входила в десятку худших. Однако в 1995 году все поменялось: президент республики Кирсан Илюмжинов договорился с Борисом Ельциным о создании особого налогового пространства — оффшорной зоны. Это означало, что все предприятия, зарегистрированные на территории Калмыкии, освобождались от налогов. В степной край потекли миллионы, часть которых уходила на содержание "Уралана". Футболисты охотно переезжали в Элисту и зарабатывали не меньше коллег из Москвы (за сезон-два можно было накопить на квартиру).

В 1998-м клуб дебютировал в "Вышке" и сходу добился лучшего результата в истории — 7 место. Год спустя выход в полуфинал Кубка омрачил вылет в первый дивизион — с тех пор "Уралан" превратился в лифтера, то вылетающего, то возвращающегося. Вскоре ликвидировали и калмыцкий офшор — образовалась дыра, залатать которую Илюмжинов не смог. Доходило до того, что в составе команды на поле выходило только девять футболистов. В итоге у "Уралана" отобрали лицензию. Клуб несколько раз пытался возродиться (последний — в 2014-м), но тщетно — команда просуществовала в третьем дивизионе лишь два сезона.

"Волга" (Нижний Новгород)

Высшее достижение в РПЛ: 12 место (2012/13)

Андреем Талалаевым и Причины все те же — отсутствие денег. Руководство нижегородской области оказалось не готово выделять средства одновременно на содержание клуба (от зарплат до банальных расходов на переезды) и выплаты огромных долгов агентам футболистов, контракты с которыми подписывал бывший руководитель клуба Алексей Гойхман (ноябрь 2009 — август 2011). После него долг удалось сократить вдвое, но этого оказалось недостаточно даже для выступлений на уровне ФНЛ. Жаль: команда, в разные годы возглавляемая Дмитрием Черышевым Гаджи Гаджиевым , временами показывала симпатичный футбол и зажгла звезду — Алексея Сапогова. Преемником "Волги" стал "Олимпиец" (ныне — "Нижний Новгород").

"Амкар" (Пермь)

Высшее достижение в РПЛ: 4 место (2008)

Пермский клуб (финалист Кубка России (2007/07) и обладатель деревянных медалей в сезоне-2008), в гости к которому еще недавно приезжал английский "Фулхэм", похоронили в год домашнего Кубка мира. "Финансирования нет, какой смысл копить долги?" — заявил президент "Амкара" Геннадий Шилов . Говорят, ему поступало предложение от бизнесменов из других регионов о покупке клуба за 150 миллионов рублей. Однако сделка не состоялась: по некоторым данным, Шилов запросил больше и не получил гарантии погашения имевшихся долгов (около 200 миллионов рублей). Место уральского клуба в РПЛ занял "Анжи". Но и махачкалинцы дышат на ладан: спонсоров нет, в минувшем сезоне деньги на зарплаты и перелеты весь год брали в долг.

Возродившиеся

"Сатурн" (Раменское): дважды расформировывавшиеся (2011, 2014) "инопланетяне" сейчас играют в ПФЛ (группа "Центр");

"Алания" (Владикавказ): чемпиона России 1995 года утопил в миллиардных долгах Валерий Газзаев (с 2011 по 2014 был президентом). Три последних сезона клуб играет в зоне "Юг" второго дивизиона, минувший год команда завершила на 13 месте;

"Ротор" (Волгоград): двукратный серебряный призер чемпионата (1993, 1997) поднялся с самого дна (банкротство, Д-2, ПФЛ, ЛФЛ) и сейчас рубится в ФНЛ (11 место);

"Локомотив" (Нижний Новгород): высшее достижение — 6 место в 1992-м и полуфинал Кубка Интертото (1997). В 2006 году был расформирован и возрожден в декабре 2018 года. Команда играет в третьем дивизионе (зона "Приволжье"), на трибунах наблюдается много "старых" фанатов и молодежи;