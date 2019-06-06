Гендиректор «Анжи» рассказал о долгах клуба

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о долге клуба и планах его погашения.

«Сейчас задолженность по зарплатам составляет 75 млн рублей, 15 млн рублей — трансферная задолженность плюс налоги. Сейчас идёт формирование бюджета на следующий год. Пока картина вырисовывается порядка 27 млн рублей. По налогам мы ведём работу по реструктуризации долга на три года, чтобы ежемесячно их погашать. Некоторых игроков мы пытаемся продать, либо же отдать в аренду в клубы ФНЛ или в премьер-лигу», — заявил гендиректор «Анжи» в интервью ТАСС.

В прошлом сезоне клуб из Махачкалы занял 15-е место в Российской премьер-лиге и вылетел из элитного дивизиона страны.

Ранее сообщалось, что «Анжи» объявил об уходе главного тренера Адиева.