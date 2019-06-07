«Челси» подал жалобу в CAS на запрет регистрировать новых футболистов

Лондонский "Челси" обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с жалобой на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает "Советский спорт".

По информации пресс-службы CAS, апелляция уже зарегистрирована в суде и принята на рассмотрение, о дате которой на данный момент неизвестно.

Напомним, 22 февраля ФИФА признала "Челси" виновным в нарушении правил перехода молодых игроков, за что на "синих" был наложен запрет на оформление трансферов до окончания сезона-2019/20, а также оштрафовала лондонский клуб на 600 тысяч швейцарских франков.

Позднее руководство "Челси" обратились с намерением обжаловать данное решение, однако в Международной федерации футбола отклонили требование клуба отложить наказание на время рассмотрения апелляции.