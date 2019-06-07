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«Челси» подал жалобу в CAS на запрет регистрировать новых футболистов 

Газета.Ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Лондонский "Челси" обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с жалобой на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы CAS, апелляция уже зарегистрирована в суде и принята на рассмотрение, о дате которой на данный момент неизвестно.
Напомним, 22 февраля ФИФА признала "Челси" виновным в нарушении правил перехода молодых игроков, за что на "синих" был наложен запрет на оформление трансферов до окончания сезона-2019/20, а также оштрафовала лондонский клуб на 600 тысяч швейцарских франков.
Позднее руководство "Челси" обратились с намерением обжаловать данное решение, однако в Международной федерации футбола отклонили требование клуба отложить наказание на время рассмотрения апелляции.
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