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«Барселона» повесила ценник на Семеду 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
"Барселона" определилась с трансферной стоимостью своего защитника Нелсона Семеду, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, "сине-гранатовые" оценили своего фулбека в 50 миллионов евро, хотя отступные в его контракте вдвое больше.
Ранее стало известно, что 25-летний португалец собирается сменить команду из-за дефицита игровой практики.
В минувшем сезоне Семеду сыграл за "Барселону" 46 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
Интерес к игроку "блауграны" проявляет мадридский "Атлетико".
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