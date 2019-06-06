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Мутко намекнул, что ожидает «Спартак» в случае ухода Федуна 

News.ru + ещё 9 45 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился мнением вокруг ситуации в московском футбольном клубе «Спартак».
«Спартак» сколько шел, строил, но сейчас он 10 миллиардов в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. А Леонида Федуна (владелец «Спартака» — прим. News.ru) все «мочат». Нужно понимать — если его не будет в клубе, это отразится и на игре, и на результате, — сказал Мутко журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума.
В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главный тренер «Спартака» критически оценил итоги своей работы, ранее писал News.ru.
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Футбол , Леонид Федун , Виталий Мутко , Спартак , РФС
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