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Тренер «Анжи» заговорил о предательстве властей 

Lenta.ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев считает, что власти региона ответственны за нынешнее положение клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Адиев отметил, что правительство Дагестана предало «Анжи».
«Хотя у них другая точка зрения. Они считают, что мы частный клуб, нас должен финансировать конкретный человек. Но, на мой взгляд, это однобокий подход», — заявил он.
«Когда "Анжи" был в фаворе, многие политики региона ассоциировали себя с командой. Сейчас наступили тяжелые времена, и они начали уходить в тень. Не люблю этих вещей», — добавил Адиев.
По итогам сезона-2018/2019 «Анжи» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ). Из-за проблем с финансированием клуб не прошел лицензирование и не сможет участвовать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Махачкалинцы при этом сохраняют шансы сохранить профессиональный статус. Руководство клуба рассчитывает заявиться для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
О проблемах «Анжи» с финансированием стало известно летом 2018-го. В клубе допускали, что команда не сможет доиграть чемпионат.
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Футбол , Магомед Адиев
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