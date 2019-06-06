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Шишкин рассказал о будущем Глушакова в «Спартаке» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-защитник московского "Спартака", в данный момент выступающий за "Краснодар", Роман Шишкин рассказал об отношениях капитана красно-белых Дениса Глушакова с командой в интервью Sport24.
По его словам полузащитник столичного клуба скоро его покинет.
"Глушаков переживает по поводу неприятия фанатов "Спартака". К тому же, он разводится с женой. Все эти ситуации сильно ударили по его жизни. У меня тоже случались такие неудачи, как и у каждого футболиста. Но он сильный человек, точно со всем справится", -сказал футболист.
Он также считает, что то аудио, на котором Глушаков критикует экс-тренера клуба Массимо Карерра, с которым у игрока были натянутые отношения.
— Как думаете, слив переписок, аудио — чей-то заказ?
— Конечно, настоящая провокация. Кому-то это выгодно. Но ему не стоит обращать на это внимание. Надо делать так, как считаешь нужным.
"Денису были неприятны те выступления фанатов против него. У него ведь неплохая карьера в "Спартаке". Мечта Глушакова — стать чемпионом, и он ее исполнил, отдав много сил команде. Так что мне не понятна нелюбовь болельщиков. Если честно, я не знаю всех деталей этой истории, да и лезть не хочу. Могу сказать одно — Денис всегда с душой относился к "Спартаку". Никаких "подводных дел" не совершал", — сказал Шишикин.
На вопрос о будущем Глушакова в столичном клуба игрок "Краснодара" ответил, что хавбек уйдет из команды и постарается найти себя в другом месте.
Ранее Артем Дзюба прокомментировал отношение фанатов к Глушакову.
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Футбол , Денис Глушаков , Роман Шишкин , Артем Дзюба , Спартак
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