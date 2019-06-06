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«Арсенал» отказывается брать Глушакова 

Газета.Ru + ещё 9 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал слухи о подписании капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова, передает "Чемпионат.com".
По его словам, клуб не будет брать его в свою команду.
"У нас есть спортивный директор Андрей Рудаков, который тоже поиграл в большой футбол. У него есть громадный опыт работы на европейском трансферном рынке. Однако без меня решения не принимаются. Рудаков просматривает футболистов, а потом подаёт мне соответствующий список. Я сажусь и смотрю его, потом уже принимаю решение. Безусловно, тренер тоже участвует в процессе. И игры мы смотрим, конечно же.
Бывает, что агент может сделать такую нарезку, что увидишь Месси или Пеле, не меньше. А когда на поле выходишь — ни мяча не остановит, ни убежит. Мы уже составили список возможных трансферов на лето. Пока он не очень. Вообще, нам бы хотелось подписать игрока с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело. Но Глушакова в списке нет. Мы не готовы его подписывать. Если честно, даже не рассматриваем", — заявил Аджоев.
Ранее Роман Шишкин рассказал о будущем Глушакова в "Спартаке".
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Футбол , Денис Глушаков , Гурам Аджоев , Роман Шишкин , Андрей Рудаков , Спартак , Чемпионат.com
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