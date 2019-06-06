«Арсенал» отказывается брать Глушакова

По его словам, клуб не будет брать его в свою команду.

"У нас есть спортивный директор Андрей Рудаков, который тоже поиграл в большой футбол. У него есть громадный опыт работы на европейском трансферном рынке. Однако без меня решения не принимаются. Рудаков просматривает футболистов, а потом подаёт мне соответствующий список. Я сажусь и смотрю его, потом уже принимаю решение. Безусловно, тренер тоже участвует в процессе. И игры мы смотрим, конечно же.

Бывает, что агент может сделать такую нарезку, что увидишь Месси или Пеле, не меньше. А когда на поле выходишь — ни мяча не остановит, ни убежит. Мы уже составили список возможных трансферов на лето. Пока он не очень. Вообще, нам бы хотелось подписать игрока с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело. Но Глушакова в списке нет. Мы не готовы его подписывать. Если честно, даже не рассматриваем", — заявил Аджоев.