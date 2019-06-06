Сборная России по футболу прибыла в Саранск

Саранск основательно подготовился к встрече 😊 pic.twitter.com/aGZg69542l— Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2019 г. Сборная России по футболу прилетела в Саранск, где сыграет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино.

Матч состоится 8 июня, начало — в 19:00 по московскому времени.

Встречу, которая пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммед Аль-Хакимом.

Его ассистентами выступят Даниэль Вернмарк и Фредрик Клювер. Резервным рефери назначен Мартин Стрембергссон, писал News.ru.