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Сборная России по футболу прибыла в Саранск 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Сборная России по футболу прилетела в Саранск, где сыграет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино.
Матч состоится 8 июня, начало — в 19:00 по московскому времени.
Встречу, которая пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммед Аль-Хакимом.
Его ассистентами выступят Даниэль Вернмарк и Фредрик Клювер. Резервным рефери назначен Мартин Стрембергссон, писал News.ru.
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