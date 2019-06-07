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Власти Дагестана отказались спасать «Анжи» 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что власти региона не намерены оказывать финансовую поддержку футбольному клубу «Анжи». Слова чиновника приводит «Р-Спорт».
Васильев отметил, что клуб находится в очень плохом финансовом состоянии, однако в бюджете Дагестана сейчас нет денег для того, чтобы его содержать. Он напомнил, что республика является дотационным регионом, поэтому не имеет права тратить бюджетные средства на клуб, возникший как «бизнес-проект».
Ранее 6 июня тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что власти Дагестана предали клуб.
«Когда "Анжи" был в фаворе, многие политики региона ассоциировали себя с командой. Сейчас наступили тяжелые времена, и они начали уходить в тень. Не люблю этих вещей», — сказал Адиев.
По итогам сезона-2018/2019 «Анжи» вылетел из Российской премьер-лиги. Из-за проблем с финансированием клуб не прошел лицензирование и не сможет участвовать в Футбольной национальной лиге. Махачкалинцы при этом имеют шансы сохранить профессиональный статус. Руководство клуба рассчитывает заявиться для участия в Профессиональной футбольной лиге.
О проблемах «Анжи» с финансированием стало известно летом прошлого года. В клубе тогда допускали, что команда не сможет доиграть чемпионат.
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Футбол , Владимир Васильев , Магомед Адиев
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