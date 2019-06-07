Неймара обвиняют в изнасиловании. Откровения жертвы

Её признания наделали много шуму в Бразилии, но ей почти никто не верит.

Бразильская модель Нажила Триндади, обвинившая Неймара в изнасиловании, в интервью телеканалу SBT рассказала о происходившем в парижском отеле 15 мая. Сначала девушка коротко поведала о себе, использовав слова «обычный человек», «дочь» и «мать».

— Меня зовут Нажила Триндади Мендеш ди Соуза.

— А кто такая Нажила Триндади Мендеш ди Соуза?

— Самый обычный человек, который работает, учится. Я модель, изучаю дизайн интерьеров. Человек, которому нравится спорт, который тренируется, занимается танцами. Я дочь, мать. Ничего особенного.

Журналист, бравший у неё интервью, сразу же задал ключевой вопрос: было ли изнасилование? Недавно появлялась новость, что она изменила показания и перестала настаивать на изнасиловании. Но…

— Вы действительно стали жертвой изнасилования со стороны футболиста Неймара или у вас был секс по обоюдному желанию?

— Я стала жертвой изнасилования.

— Вы стали именно жертвой изнасилования или просто агрессии?

— И агрессии, и изнасилования.

— Вы утверждаете, что являетесь жертвой изнасилования?

— Да.

— Тогда почему первый адвокат сказал, что вы изначально говорили об агрессии, а не изнасилования?

— Он мне не полностью доверял. Я чувствовала, что у него ко мне предвзятое отношение. Он говорил, что я сама этого хотела и что нужно доказывать не изнасилование, а агрессию, о которой свидетельствуют фотографии.

Затем девушка призналась, что изначально отправлялась в отель к Неймару не для игры в шахматы. По её словам, все расходы оплачивал футболист.

— Когда у вас начались разговоры о сексе?

— В тот самый момент (сразу после знакомства), по WhatsApp.

— И у вас было чувство, что вы можете вступить с ним в связь?

— Да, у меня был интерес.

— Как вы добирались до Парижа для встречи с Неймаром? Кто оплатил поездку?

— Он.

— Кто оплатил ваши расходы?

— Расходы в отеле оплачивал он. Он спросил, когда я могу приехать. Я ответила, что в этот момент не могу прийти из-за финансовых обязательств и работы. Тогда он заверил, что может решить все проблемы. Ну и я отправилась с деньг… с билетом.

— Когда вы отправились туда, понимали, что дело может дойти до сексуальных отношений?

— Несомненно.

— Вы об этом думали?

— Да.

— Вы были к этому готовы?

— Да.

— Когда я зашла в номер к Неймару, всё было в полном порядке. Он мне отправлял невинные сообщения. Но он вдруг стал агрессивным, выглядел совсем не таким, каким показывал себя в переписке.

От ласки до боли, как оказалось, один шаг. Нажила во всех подробностях описала происходившее в отеле, приведя в восторг завистников Неймара словами о том, что половой акт длился считаные секунды. — Мы начали ласкать друг друга, целоваться. А потом Неймар начал меня бить. Поначалу всё было окей, но дальше он начал бить сильно. Я ему сказала: «Хватит, мне больно». Он ответил: «Прости, красавица». Ладно, продолжили лежать в постели. Тут я его спросила: «Ты принёс презервативы? А то у меня с собой их нет». Он ответил: «Нет». Тогда я сказала, что так не пойдёт, на этом всё и закончится.

— Он что-то ответил?

— Ничего не ответил. Мы продолжили. Он развернул меня и начал совершать акт (насилия). Я просила его остановиться. Он продолжал, нанося удары по моим ягодицам. Это было жестоко. Всё произошло очень быстро, за считанные секунды.

— Вы уверены, что демонстрировали ему нежелание продолжать?

— Я ему говорила: «Хватит! Нет! Хватит!» Говорила.

— А он ничего не отвечал?

— Он вообще мало разговаривал. Всё было нормально до того момента, когда я его спросила про презерватив. Я ему сказала, что дальше этой черты мы переступать не можем. Говорила: «Давай просто продолжим ласкать друг друга». Он ответил молчанием, которое я приняла за согласие. Ну а потом он меня развернул и сразу начал совершать акт.

Триндади большую часть интервью выступала довольно убедительно. Видно, что она хорошо готовилась. Однако её слова, описывающие происходившее после изнасилования, кажутся странными.

— Когда я встала с постели и пошла в ванную, то не могла поверить в случившееся. Пребывала в шоке. Потом поднялся он, тоже пошёл в ванную, а я вышла через другую дверь.

— После этого вы продолжили обмениваться сообщениями с Неймаром. Почему вы не прекратили общение со своим насильником?

— Потому что сначала мне надо было переварить всё случившееся. Когда он вышел из комнаты, я начала понимать, что со мной произошло, каким придурком он был, как плохо себя вёл, какую жестокость проявлял. Я захотела справедливости.

Она подчеркнула, что обратилась в полицию не из-за денег. Хотя известно, что у неё накопились долги, требующие срочного погашения.

— Вы ожидали получить денежную компенсацию?

— Нет, я хочу справедливости. Он причинил мне боль, и я до сих пор от этого страдаю.

— Что именно вы ожидаете по итогам рассмотрения дела?

— Что он заплатит за содеянное. Можно было бы найти более простой и быстрый способ (заработать), чем устраивать скандал. Не думаю, что у меня была такая необходимость.