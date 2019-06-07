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Дзюба высказался о выбежавшей на поле девушке в финале Лиги чемпионов 

News.ru + ещё 13 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, как отнёсся к девушке, выбежавшей на поле во фремя финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Позитивно, дело хозяйственное. Знаю, что у неё есть русский парень. Главное — чтобы не было разговоров, что во всем виноваты русские люди. Футбол данная акция не испортила, — цитирует Дзюбу «Р-Cпорт».
Как ранее сообщал News.ru, девушка выбежала на поле в купальнике с рекламой сайта для взрослых во время финального матча Лиги чемпионов между командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
После этого число подписчиков актрисы и модели Кинси Волански в eё Instagram, который позже был заблокирован, за сутки выросло с 300 тысяч до 2,5 млн
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