Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хорватия победила Уэльс в отборе к Евро-2020, Исландия одолела Албанию 

Чемпионат.com + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 3-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Хорватии принимала Уэльс. Матч состоялся на стадионе «Градски» в Осиеке и завершился со счётом 2:1. Хозяева вышли вперёд уже на 16-й минуте — мяч в свои ворота отправил защитник валлийцев Джейми Лоуренс. В начале второго тайма хорваты увеличили преимущество усилиями полузащитника Ивана Перишича. На 77-й минуте гостям удалось сократить разрыв в счёте — отличился хавбек Дэвид Брукс.
В параллельном матче встречались сборные Исландии и Албании. Игра прошла на арене «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 22-й минуте, его автором стал полузащитник Йоханн Гудмундссон.
Чемпионат.com: последние новости
Колосков: возможное исключение российских клубов из Лиги чемпионов — полная чушь Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией Озил женился и попросил гостей сделать пожертвования на благотворительность
Футбол , Иван Перишич , Йоханн Гудмундссон , Дэвид Брукс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие футболистки обыграли китаянок в матче ЧМ
Определились победители «Ролан Гаррос» среди юниоров
Первая ракетка мира проиграл в полуфинале Roland Garros
Медведеву призвали убраться из Японии49
Матч «Ролан Гаррос» прерван из-за дождя
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение