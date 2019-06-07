«Реал» купил лидера «Челси»

Мадридский «Реал» объявил о приобретении полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара . Об этом сообщается на сайте клуба.

28-летний футболист подписал контракт со «сливочными» до лета 2024 года. О стоимости сделки не сообщается.

Азар перешел в «Реал» из лондонского «Челси». В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) бельгиец провел 37 матчей, в которых отметился 16 голами и 15 результативными передачами. За Челси футболист выступал с 2012 года.

Азар — капитан сборной Бельгии. В его активе 100 матчей в составе национальной команды и 30 голов.