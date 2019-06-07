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«Реал» купил лидера «Челси» 

Lenta.ru + ещё 29 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Мадридский «Реал» объявил о приобретении полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара. Об этом сообщается на сайте клуба.
28-летний футболист подписал контракт со «сливочными» до лета 2024 года. О стоимости сделки не сообщается.
Азар перешел в «Реал» из лондонского «Челси». В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) бельгиец провел 37 матчей, в которых отметился 16 голами и 15 результативными передачами. За Челси футболист выступал с 2012 года.
Азар — капитан сборной Бельгии. В его активе 100 матчей в составе национальной команды и 30 голов.
4 июня состав «королевского клуба» пополнил форвард сборной Сербии Лука Йович. Marca оценивала сумму компенсации за игрока «Айнтрахта» в 70 миллионов евро.
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Футбол , Эден Азар , Лука Йович , Реал
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