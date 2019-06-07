Форвард «Ливерпуля» Мане рассказал о неудачном трансфере в «Спартак»

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане мог перейти в московский "Спартак" . Об этом рассказал сам сенегалец, заявив, что его трансфер в 2014 году, когда он играл за "Зальцбург", сорвался из-за отказа выступать в России, передает "Советский спорт".

"Мой переход из "Зальцбурга" в "Саутгемптон" был сложным и запутанным. Если честно, "Саутгемптон" — отличный клуб, но я не хотел туда переходить. Моей целью было оказаться в "Боруссии", меня хотел видеть сам Юрген Клопп. Но тогда у "Зальцбурга" уже была договоренность со "Спартаком". Они хотели продать меня в Россию, чтобы получить больше денег. Дортмунд был готов заплатить 12 млн евро. Я сказал "нет" России. Я мечтал играть в лучших лигах", — цитирует Мане Onze Mondial.

Также сенегалец отметил, что после этого он вступил в конфликт с руководством австрийского клуба, который практически оформил трансфер в "Спартак", тогда как сам футболист отказался от переезда в Москву.

"Тогда появился вариант с "Саутгемптоном". У меня не было особого выбора, так что я перешел в "Саутгемптон". Я не мог оставаться в "Зальцбурге", не мог переезжать в Дортмунд или Москву, вот так я и оказался в Англии", — заявил он.

Мане выступал за "Зальцбург" в период с 2012 по 2014 годы, после чего перешел в "Саутгемптон". После двух лет, проведенных в стане "святых", сенегальца приобрел "Ливерпуль" за €40,7 млн В составе "красных" Мане стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19.