Сборная Грузии разгромила Гибралтар в отборе Евро-2020

Сборная Грузии по футболу одержала разгромную победу над командой Гибралтара в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает РИА "Новости".

После третьего тура сборная Грузии занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея в своем активе три очка. Команда Гибралтара, не набрав баллов, осталась на последнем месте.

Следующим соперником грузинской сборной станут датчане. Гибралтар сыграет с Ирландей. Оба матча состоятся 10 июня.

ЧЕ-2020 — квалификация. Группа D. 3-й турГрузия — Гибралтар — 3:0Голы: 1:0 — Гвилия — 30, 2:0 — Папунашвили — 59, 3:0 — Арвеладзе — 76 (пен)