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Сборная Грузии разгромила Гибралтар в отборе Евро-2020 

Газета.Ru + ещё 8 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сборная Грузии по футболу одержала разгромную победу над командой Гибралтара в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает РИА "Новости".
В составе победителей авторами забитых мячей стали Валериан Гвилия, Георгий Папунашвили и Вато Арвеладзе, который на 76-й минуте реализовал пенальти.
После третьего тура сборная Грузии занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея в своем активе три очка. Команда Гибралтара, не набрав баллов, осталась на последнем месте.
Следующим соперником грузинской сборной станут датчане. Гибралтар сыграет с Ирландей. Оба матча состоятся 10 июня.
ЧЕ-2020 — квалификация. Группа D. 3-й турГрузия — Гибралтар — 3:0Голы: 1:0 — Гвилия — 30, 2:0 — Папунашвили — 59, 3:0 — Арвеладзе — 76 (пен)
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