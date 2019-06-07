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Александр Шикунов уволен из «Крыльев Советов» 

Soccer News + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о том, что Александр Шикунов уволен с поста директора по развитию "Крыльев Советов". Об этом информирует "Р-Спорт".
"Спортивный директор в клубе больше работать не будет. Фамилия его Шикунов. Понятно, что такой результат не устраивает, соответственно, спортивного директора мы отправляем в отставку. Планируется провести основательную проверку деятельности клуба, и после этого определимся по генеральному директору", — сказал Азаров.
Напомним, в минувшем сезоне "Крылья Советов" заняли 13 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
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