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Сборная Бразилии нашла замену Неймару 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Тренерский штаб сборной Бразилии по футболу определился с заменой травмированного форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара на предстоящем Кубке Америки. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Конфедерации футбола Бразилии.
Место 27-летнего Неймара в заявке национальной команды займет полузащитник «Челси» Виллиан. Последний не вызывался в сборную с чемпионата мира-2018.
6 июня стало известно, что травма, полученная Неймаром в ходе товарищеского матча против Катара, не позволит ему принять участие в Кубке Америки.
Сборная Бразилии выступает в турнире в статусе хозяйки. Первый матч Кубка Америки селесао проведут против Боливии. Турнир пройдет с 15 июня по 7 июля.
Неймар выступает за национальную команду с 2010 года. На его счету 96 матчей и 60 голов. В составе сборной он стал победителем Кубка Конфедераций в 2013-м.
Виллиан провел 32 матча за «Челси» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) в минувшем сезоне и отметился тремя забитыми мячами.
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