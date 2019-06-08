Тренер сборной Черногории уволили за отказ выйти на матч против Косово

Главный тренер сборной Черногории Любиш Тумбакович лишился своего поста после ничьи с командой Косово (1:1) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Об этом сообщается на сайте Футбольного союза Черногории.

Члены исполнительного комитета футбольного союза страны признали поведение Тумбаковича непрофессиональным. К следующей игре команду будут готовить Миодраг Джудович и Драго Легкович.

Следующий матч черногорцы проведут против Чехии. Встреча пройдет 10 июня. После трех матчей отбора Черногория занимает последнее пятое место в своей группе, где также выступают команды Англии и Болгарии.