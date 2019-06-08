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Тренер сборной Черногории уволили за отказ выйти на матч против Косово 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной Черногории Любиш Тумбакович лишился своего поста после ничьи с командой Косово (1:1) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Об этом сообщается на сайте Футбольного союза Черногории.
Тумбакович отказался выводить команду на матч против Косово. Помимо него от участия во встрече отказался его помощник Саша Янкович и двое футболистов сборной Филип Стойкович и Мирко Иванич. Оба спортсмена имеют сербское происхождение. Матч проходил в столице Черногории Подгорице.
Члены исполнительного комитета футбольного союза страны признали поведение Тумбаковича непрофессиональным. К следующей игре команду будут готовить Миодраг Джудович и Драго Легкович.
Следующий матч черногорцы проведут против Чехии. Встреча пройдет 10 июня. После трех матчей отбора Черногория занимает последнее пятое место в своей группе, где также выступают команды Англии и Болгарии.
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. В 2010 году суверенитет Косово признали в Международном суде Организации объединенных наций. 60 стран при этом не признают независимости Косово, в том числе и Россия.
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Футбол , Мирко Иванич , Миодраг Джудович , Филип Стойкович , Саша Янкович , ООН
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