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Роналду рассказал о секрете своей физической формы 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Португальский нападающий Криштиану Роналду ответил на вопрос о собственных кондициях в 34 года.
«Всё дело в подготовке — это моя трудовая этика. Я всё ещё чувствую себя хорошо, несмотря на то, что мне 34 года. Самое важное — это твоя голова, а также чувствовать себя мотивированным и счастливым, следовать своим путём. Я думаю, что мне ещё есть что сказать на футбольном поле», — заявил португалец в интервью официальному сайту УЕФА.
Также Роналду добавил, что всегда испытывает гордость, надевая футболку национальной сборной.
Ранее Роналду поделился эмоциями от выхода сборной Португалии в финал Лиги наций.
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Футбол , Криштиану Роналду
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