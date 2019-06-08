Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

России предрекли вылет из новой Лиги чемпионов 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Россия может быть «почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов» из-за низких показателей в рейтинге УЕФА, заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям».
Серехидо считает, что к таким последствиям может привести новый формат ЛЧ.
Предложение о реформах, разработанное президентом Ассоциации европейских клубов (ECA) и главой итальянского клуба «Ювентус» Андреа Аньелли, предполагает отмену системы квалификации ЛЧ. Также ЕСА намерена изменить формат группового этапа турнира. Сейчас на этой стадии ЛЧ клубы поделены на восемь групп по четыре команды, ECA предлагает сократить количество групп до четырех, в каждую из которых будет входить по восемь команд. Таким образом, каждый участник турнира сыграет минимум 14 матчей (сейчас шесть). Кроме того, шесть первых команд из каждой группы сохранят места в ЛЧ на следующий сезон. То есть каждый год в турнир смогут входить только восемь новых команд.
Внедрение нового формата в ЛЧ вызовет еще больший экономический разрыв между богатыми и бедными командами, считает Серехидо. «Пакет трансляций Лиги чемпионов подорожает, а национальных чемпионатов, соответственно, подешевеет. И эти деньги пойдут в крупные клубы. Все это действительно фантастическое укрепление бюджетов топ-клубов. Но команды с небольшим бюджетом в таком случае ждет крах», — пояснил он.
Представитель Ла Лиги добавил, что создание закрытого турнира только для «лучших клубов» приведет к тому, что мелкие клубы будут получать отказы в доступе к европейским соревнованиям высшего уровня, а богатые — переведут национальные лиги в соревнования второго эшелона, отдавая приоритет ЛЧ. «Для "крупных" клубов участие в этой лиге будет практически гарантированным из года в год», — отметил он.
Последние новости
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии Путин впервые прокомментировал дело Калви Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Комментарии10
Футбол , Андреа Аньелли , УЕФА , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хабиб поведал о подготовке к бою с Порье1
Боксер Стивенсон — после комы: я вернулся
Роналду рассказал о секрете своей физической формы2
«Королевская кобра и мангуст»: РФ сыграет с Сан-Марино2
«Реал» купил лидера «Челси»
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение