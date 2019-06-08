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«Манчестер Юнайтед» готов отдать €95 млн за защитника «Наполи» 

Газета.Ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
"Манчестер Юнайтед" готовы приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали за €95 млн, передает "Советский спорт".
По информации Corriere dello Sport, руководство итальянского клуба требует от англичан не менее €100 млн Отмечается, что с лета 2020 года вступит в силу пункт контракта, по которому сумма отступных за сенегальского футболиста составим €150 млн В прошедшем сезоне Кулибали провел 47 матчей за "Наполи", забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" хочет переманить ведущего защитника "Наполи".
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Футбол , Калиду Кулибали , Манчестер Юнайтед , Советский спорт
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