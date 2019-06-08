«Манчестер Юнайтед» готов отдать €95 млн за защитника «Наполи»

По информации Corriere dello Sport, руководство итальянского клуба требует от англичан не менее €100 млн Отмечается, что с лета 2020 года вступит в силу пункт контракта, по которому сумма отступных за сенегальского футболиста составим €150 млн В прошедшем сезоне Кулибали провел 47 матчей за "Наполи", забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" хочет переманить ведущего защитника "Наполи".