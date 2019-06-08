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Неймар прибыл в полицию в инвалидном кресле 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар прибыл в полицейский участок для дачи показаний по делу об обвинении в изнасиловании модели Нажилы Триндади, передает "Советский спорт".
По информации AS, футболист находился в инвалидном кресле. Форвард получил разрыв связок голеностопа в товарищеском матче против команды Катара.
Триндади написала на Неймара заявление в полицию, обвинив его в изнасиловании. Футболист отрицал вину и заявил, что стал жертвой мошенников. Кроме того, он опубликовал переписку с ней, на которой присутствовали интимные кадры. За это ему предстоит объясниться в полиции.
Ранее сообщалось, что экс-игрок махачкалинского "Анжи" заменит Неймара в сборной Бразилии.
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