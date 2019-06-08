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Назван самый ценный футболист мира 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Business Insider составил список самых ценных футболистов мира. Его возглавил французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Рейтинг доступен на сайте издания.
Эксперты оценили стоимость Мбаппе в 229 миллионов евро. На втором месте — его 27-летний одноклубник, бразилец Неймар (206 миллионов евро). Третью строчку занял аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Его стоимость оценили в 183 миллиона евро.
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял 19-е место из 21. Его оценили в 103 миллиона евро. Положение португальца в табели о рангах эксперты издания связывают с возрастом футболиста. В феврале ему исполнилось 34.
Рейтинг составлялся с учетом данных о длительности контрактов игроков, их нынешней формы и выступлений в прошедшем сезоне.
20-летний Мбаппе провел в составе ПСЖ 29 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 33 гола. Он стал лучшим бомбардиром первенства, опередив ближайшего преследователя на 11 забитых мячей.
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Футбол , Лионель Месси , Криштиану Роналду
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