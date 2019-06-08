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Немецкие футболистки обыграли китаянок в матче чемпионата мира 

ТАСС + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Сборная Германии одержала победу над командой Китая со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.
Мяч на 66-й минуте забила Джулия Гвинн. Команды выступают в группе B вместе со сборными Испании и ЮАР, которые свой матч проведут позднее в субботу. В следующем туре сборная Германии 12 июня встретится с командой Испании, а китаянки 13 июня сыграют с южноафриканками.
В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу.
Турнир завершится 7 июля.
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