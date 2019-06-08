«Барселона» в панике: «Реал» провернул трансфер года

Мадридский «Реал» официально объявил о трансфере полузащитника «Челси» Эдена Азара . Сумма трансфера бельгийца в «королевский клуб» составила порядка €100 млн «Газета.Ru» — о том, что ждет Азара, выступавшего в составе «синих» семь лет, в футболке «сливочных».

Трансфер года

Разговоры о переходе лидера бельгийской сборной в мадридский клуб ходят чуть ли не каждый сезон, однако в этом году слухи стали подкрепляться фактами. Дело в том, что прошлым летом «королевский клуб» лишился своего многолетнего лидера — пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду перешел в «Ювентус». Именно с его уходом связывают неудачи «сливочных» в завершившемся сезоне: команда вылетела из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, а в чемпионате страны и вовсе стала третьей, отстав от выигравшей первенство «Барселоны» аж на 19 очков.

Болельщики «Реала» ожидали громкий трансфер игрока, который заменит Роналду, еще год назад. Однако легендарную «семерку» португальца в итоге отдали Мариано Диасу , который не оправдал надежды фанатов и руководства клуба.

Как итог, нужда в топ-игроке у «Реала» только обострилась, из-за чего боссы «сливочных» вернулись к кандидатуре Азара.

Не говорил о трансфере бельгийца в «Реал» разве что ленивый. Даже президент испанского клуба Флорентино Перес открыто высказался, выразив надежду на долгожданное приобретение Азара. Сам же футболист прессе и болельщикам «синих» не врал, никогда не исключая своего возможного ухода.

Он отдал лондонцам семь лет карьеры, а впоследствии — еще и €100 млн

Именно столько, согласно сведениям Transfermarkt.de, «сливочные» отдали «Челси» за бельгийца. Для сравнения, в 2012-м Азар обошелся лондонцам лишь в €35 млн Что интересно, трансфер Азара в «Реал» не вошел даже в пятерку топ-сделок за всю историю. Лидирующего по этому показателю Неймара, обошедшегося «Пари Сен-Жермен» в €222 млн, сдвинуть с первой строчки вряд ли кто-то сможет в ближайшее время. Не стал переход и самым дорогим в истории «королевского клуба»: шесть лет назад «Реал» за €101 млн приобрел форварда Гарета Бэйла у «Тоттенхэм Хотспур».

Зато «Челси» обогатился знатно. Ранее клубу Романа Абрамовича никогда не удавалось достигнуть отметки в €100 млн До трансфера Азара самую большую прибыть лондонцы получили при продаже Диего Косты в мадридский «Атлетико» за €66 млн

Но переход Азара в «Реал» вряд ли кто-то перебьет как минимум в текущее трансферное окно. И при больших трансферах редко бывает, что довольны все стороны. В этом же случае в выгодном положении остались все: мадридцы, нашедшие долгожданную замену Роналду, удовлетворившие аппетиты фанатов и реабилитировавшие за провальный сезон; «Челси», который сумел продать Азара на пике формы, выручив за него самые большие деньги в своей истории; сам бельгиец, который давно грезил о переходе в «Реал» и возможности выиграть Лигу чемпионов.

Пожалуй, учитывая класс Азара и заплаченные за него деньги, «сливочные» еще хорошо сработали, отдав лишь €100 млн В реалиях трансферного рынка такое бывает не слишком часто.

Взлетевший Азар

Стоит сказать, что бельгиец — достаточно возрастной игрок из того выбора, который был у «Реала» при рассмотрении кандидатур. Азару уже 28 лет, а для атакующего футболиста, играющего на к тому же на фланге, характерны регрессы и спады. Например, тех же Роналду и Бэйла «сливочные» покупали в возрасте 24 лет. В случае с бельгийцем «королевский клуб» делает ставку на опыт.

В футболке «синих» Азар по два раза выигрывал чемпионат Англии и Лигу Европы, а также становился обладателем Кубка страны и Кубка футбольной лиги. В этой коллекции не хватает Лиги чемпионов, которая стала для бельгийца идеей фикс. Когда он понял, что с «синими» этого сделать не получится, то настало время уходить.

За время, проведенное в «Челси», бельгиец заработал достаточно противоречивое реноме. Поначалу карьера складывалась ударно, но в неудачные моменты плохую игру «синих» списывали на излишнюю самоуверенность и эгоизм Азара. На протяжении последних лет он и вовсе перестал считаться игроком, которого в у себя хочет видеть любая команда мира. Однако его последний год в «Челси» все изменил.

В завершившемся сезоне бельгиец вновь обрел уверенность и заставлял уже привыкших к нему соперников бояться. Он наколотил 21 мяч и сделал 17 результативным передач в 52-х матчах во всех соревнованиях.

А в финале Лиги Европы против лондонского «Арсенала», ставшего для него последним матчем за «Челси», помог «синим» одержать победу благодаря дублю. Красивое завершение этого романа, а трансфер молодого бельгийца из «Лилля» семилетней давности останется в истории «синих» как один из самых успешных за все время.

Звоночек «Барселоне»

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас, успевший поиграть и за «Челси», и за «Барселону, ранее уже остерегал каталонский клуб в связи с возможным переходом бельгийца в мадридский „Реал“. И был абсолютно прав.

»Покупка Азара «Реалом» — это очень плохая новость для «Барселоны». В чемпионате Испании у него все получится»,

— цитирует Фабрегаса El Mundo Deportivo.

Трансферное окно в Испании пока официально даже не открыто, но главные клубы страны, включая «Реал», уже ударили несколькими мощными переходами. И отличается в этом плане именно мадридский клуб. Еще зимой «сливвочные» договорились о переходе многообещающего защитника «Порту» Эдера Милитао и 18-летнего нападающего «Сантоса» Родриго. Оба считаются восходящими звездами бразильского футбола, а из-за кадровых сложностей в «Реале» они наверняка не затеряются.

Еще одним приобретением мадридцев стал нападающий Лука Йович, который составит конкуренцию Кариму Бензема в следующем сезоне. 21-летний серб, ставший в составе франкфуртского «Айнтрахта» одним из лучших бомбардиров чемпионата Германии в прошлом сезоне, обошелся «Реалу» в €60 млн

При этом, если верить прессе, «королевский клуб» выиграл конкуренцию в борьбе за Йовича у «Барселоны» и других топ-клубов Европы. В общей сложности «Реал» потратил этим летом уже €255 млн, но пока не выручил с продаж своих футболистов (которые точно будут) ничего. Однако, надо полагать, на следующий сезон у «сливочных» собирается очень серьезная команда.

Ивана Ракитича и Чем ответят каталонцы? «Барса» переживает трудные варианты из-за второго подряд унизительного вылета из Лиги чемпионов. Болельщики сине-гранатовых возненавидели главного тренера команды Эрнесто Вальверде и некоторых игроков команды. В Испании уверены, что летом из «Барселоны» уйдет разочаровавший боссов клуба и фанатов Филиппе Коутиньо, а будущее многолетних лидеров Луиса Суареса Жерара Пике остается под большим вопросом.

Однако более всего поклонники каталонцев разочарованы решением руководства сохранить работу за Вальверде, при котором команда показывает ужасающие результаты в Лиге чемпионов.

Попытаться нивелировать напряжение «Барселона» может хорошей трансферной кампанией с надеждой на славное будущее в следующем сезоне, однако и тут не так все гладко. Если раньше любой футболист согласился бы играть за сине-гранатовых, когда это зависело только от его решения, то сейчас ситуация изменилась. Каталонцы с большим трудом приобрели талантливого полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, но при этом потратили на него аж €75 млн Другой целью клуба остается еще один игрок нидерландской команды — защитник Маттейс де Лихт. Проблема заключается в том, что его хотят видеть у себя многие клубы Европы, включая «ПСЖ» и манчестерские гранды. Сам футболист, как говорится в прессе, склоняется к переходу в «Барсу», но его агент, скандальный Мино Райола, тормозит сделку из-за нежелания каталонцев выплачивать ему огромные комиссионные.

Поэтому сейчас активизировались другие клубы, которые не прочь воспользоваться ситуацией и приобрести одного из лучших защитников мира.

Если сравнивать трансферные стратегии «Реала» и «Барселоны», то ясно, что мадридцы на в этом плане выглядят куда солиднее. Пока каталонцы спорят по поводу компенсаций агентов, пытаются сбить сумму и просто бесят своих болельщиков, «сливочные» спокойной завершают свои сделки. Пока получается, что «Реал» солидно укомплектовался, а вот «Барса» рискует остаться без лучших новичков и продолжить свое стремительное падение в следующем сезоне.

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