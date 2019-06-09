Роналду остановил автобус ради больного ребенка

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Остановил автобус: Роналду сфотографировался с больным ребенком 

Рамблер + ещё 21 19 минут назад
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ради фотографии с больным ребенком остановил автобус, в котором футболисты возвращалист с тренировки в отель. Мальчик стоял у дороги с плакатом, на котором было написано: «Криштиану, обними меня» (Cristiano dame un abrazo).
Фото и видео выложены в Twitter-аккаунте Sports Center.
Заметив ребенка, Роналду попросил водителя остановиться, помог мальчику подняться в автобус и сфотографировался с ним.
Позже стало известно, что мальчику 11 лет, его зовут Эдуардо. Он борется с лейкемией.
Пользователи Сети высказали свое восхищение этим поступком спортсмена.
«Он жертвует детям, неправительственным организациям, финансирует детские операции, не делает татуировки для сдачи крови … Если бы небольшая часть игроков сделала это, это было бы супер», «Он очень человечный и поддерживает множество детских учреждений», «То, что он сделал, прекрасно. Отличный жест», — написали комментаторы в Твиттере.
Комментарии2
Футбол , Видео , Криштиану Роналду
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