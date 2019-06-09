Роналду остановил автобус ради больного ребенка

Остановил автобус: Роналду сфотографировался с больным ребенком

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ради фотографии с больным ребенком остановил автобус, в котором футболисты возвращалист с тренировки в отель. Мальчик стоял у дороги с плакатом, на котором было написано: «Криштиану, обними меня» (Cristiano dame un abrazo).

Фото и видео выложены в Twitter-аккаунте Sports Center.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo told the Portuguese bus driver to stop the ride so he could take a photo with a little kid who was holding a sign saying he wants CR7's signature. CR7 brought him onto the bus, took pictures and gave him a signed shirt.



Respect👏 ❤️ pic.twitter.com/K1oZUJGngE— Cristiano Ronaldo ⬜⬛ 🐐 (@Cr7Fran4ever) 9 июня 2019 г.

Заметив ребенка, Роналду попросил водителя остановиться, помог мальчику подняться в автобус и сфотографировался с ним.

Позже стало известно, что мальчику 11 лет, его зовут Эдуардо. Он борется с лейкемией.

Пользователи Сети высказали свое восхищение этим поступком спортсмена.