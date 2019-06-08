Сборная России одержала крупнейшую победу в истории в матче с Сан‐Марино

Сборная России провела третий матч квалификации чемпионата Европы 2020 года, разгромив команду Сан-Марино со счетом 9:0. Эта победа стала рекордной.

Сборная России впервые провела матч в Саранске. «Мордовия Арена» в субботу собрала 42 241 зрителя — это больше населения Сан-Марино. Развлекательная программа для болельщиков началась за три часа до стартового свистка.

Сама игра развивалась в ожидаемом ключе — сборная России полностью доминировала над последней командой рейтинга FIFA. Больше половины тайма санмаринцам удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, но на 25-й минуте счет был открыт — мяч в свои ворота после удара Александра Головина срезал Микеле Чеволи

Вскоре импровизированная связка Головина и Чеволи вновь сработала не в пользу гостей. Санмаринец сфолил на российском полузащитнике, вследствие чего арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Артем Дзюба (31-я минута).

Затем после отличной передачи пяткой от Антона Миранчука гол ударом в «девятку» забил Федор Кудряшов (36). До перерыва младший из братьев Миранчуков и сам поразил ворота соперника (41).

Во втором тайме счет долго оставался неизменным, но санмаринцам все труднее было сдерживать хозяев. Покер оформил Дзюба (73, 76 88,), дублем отметился Федор Смолов (77, 83). Сборная Сан-Марино не нанесла ни одного удара по воротам Маринато Гилерме.

Победа стала для сборной России крупнейшей с распада СССР. Прежнее достижение также было добыто в матче с командой Сан-Марино — в 1995 году россияне выиграли в гостях со счетом 7:0.

Дзюба благодаря покеру опередил Валерия Карпина Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной России. Капитан национальной команды с 20-ю голами теперь занимает четвертое место в этом рейтинге.

В отборочном турнире Евро-2020 сборная России теперь имеет шесть очков после трех матчей. Столько же в активе команды Бельгии, но у нее есть игра в запасе. Следующий матч россияне проведут 11 июня в Нижнем Новгороде против сборной Кипра.